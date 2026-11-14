В России люди, в отличие от жителей западных стран, не сомневаются, что искусственный интеллект их работу не отнимет. Такой вывод, по данным ВЦИОМ, озвучил генеральный директор аналитического центра Валерий Федоров в разговоре с РИА Новости .

К алгоритмам россияне относятся проще.

«Мы менее расчетливо подходим к искусственному интеллекту. На Западе боятся, что их работу заберут и доходов не будет. А у нас люди практически поголовно считают, что обладают такими уникальными знаниями, навыками, что их никакой робот алгоритмический или физический заменить не сможет», — заявил Федоров.

Пока в ИИ видят скорее дополнительные возможности, чем риски. Однако Федоров полагает, что настроения сдвинутся, когда иллюзии людей начнут рассыпаться. Он считает, что со временем страха станет больше.

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