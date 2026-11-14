Трем детям‑сиротам вручили ключи от квартир в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Лукичев вручили ключи детям-сиротам 13 ноября. В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы Сергей Юров, заместитель главы округа Дмитрий Варнавский и руководитель Следственного отдела по Балашихе Главного следственного управления СК РФ по Московской области Сергей Гоцев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Дети-сироты в Подмосковье обеспечиваются квадратными метрами без очередей. В 9 случаях из 10 ребята выбирают жилищный сертификат. Документ позволяет купить квартиру в любом городе области», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

В 2026 году в Балашихе ключи от квартир получат 52 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из которых 11 подлежат обеспечению в рамках приобретения жилых помещений по аукционам, а 41 — получит свои квартиры с помощью жилищных сертификатов.

«Свой дом — это возможность строить планы, создавать семью, обустраивать пространство по своему вкусу и с уверенностью смотреть в будущее. От всей души поздравляю ребят. Пусть в новых квартирах всегда будет уютно, тепло и радостно, а впереди ждет много счастливых событий», — сказал Сергей Лукичев.

Квартиры обеспечены инженерными системами, оснащены индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения и готовы для проживания. Одна из квартир расположена в микрорайоне Железнодорожный. Ключи от нее получила Ксения Сокуренко.

«На самом деле не спала всю ночь — эмоции переполняют, это огромное счастье. Нам очень повезло: в пешей доступности — детский сад, школа, детские площадки. Есть все для комфортного проживания. В квартире очень уютно, сделан новый ремонт, осталось только завезти мебель и можно переезжать», — поделилась Ксения Сокуренко.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот «Жилище» реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.