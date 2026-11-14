Товарооборот Подмосковья с Беларусью вырос в 2,5 раза за пять лет

Внешнеторговый оборот Московской области с Республикой Беларусь за 2021–2025 годы увеличился в 2,5 раза, а экспорт из региона — в 2,8 раза, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о росте внешней торговли с Беларусью. За 2021–2025 годы товарооборот увеличился в 2,5 раза, а объем экспорта из Подмосковья — в 2,8 раза.

«Республика Беларусь — один из важнейших партнеров Подмосковья и в инвестиционной работе, и во внешней торговле. Белоруссия занимает второе место по общему объему внешнеторгового оборота с Московской областью и первое по объему экспортируемых регионом товаров. Товарооборот по итогам первого полугодия 2026 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года вырос почти на 27%», — уточнила Зиновьева.

По ее словам, в поставках из Московской области в Беларусь преобладает промышленный экспорт. На него приходится более 80% общего объема экспорта в республику.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.