Свыше 180 молодых семей Подмосковья улучшат жилищные условия в 2027 году

Проект бюджета Московской области на 2027 год предусматривает почти 550 млн рублей на программу «Молодая семья». Планируется, что поддержкой воспользуются свыше 180 семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье в 2027 году продолжат программу «Молодая семья». Она предусматривает социальные выплаты на покупку жилья или строительство индивидуального жилого дома.

«Планируется, что в 2027 году ее участниками станут свыше 180 семей, а объем средств на эти цели составит почти 550 млн рублей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, за пять лет, с 2021 года, жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 1,3 тыс. молодых семей. Среди них — 400 многодетных семей и 23 семьи участников специальной военной операции.

Брынцалов также подчеркнул важность комплексной поддержки молодых семей. Мособлдума продлила на 2027 год единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. В проекте бюджета предусмотрены средства и на эту меру поддержки.

Для участия в программе «Молодая семья» возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Семья должна проживать в Московской области и быть признана нуждающейся в жилом помещении. Также необходимо иметь доходы или другие средства для оплаты части расчетной средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты.

Многодетные семьи и семьи участников СВО имеют право на первоочередное получение выплаты. Обратиться за участием в программе можно через региональный портал госуслуг Московской области.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.