Минэкономразвития России анонсировало запуск Инвестиционного портала в I квартале 2027 года. Платформа объединит 10 сервисов для российских и зарубежных инвесторов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Минэкономразвития России разрабатывает портал совместно с правительством Москвы и ВЭБ.РФ. Директор департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса министерства Наталья Шереметева представила проект на сессии «Платформизация институтов развития» в рамках Дня платформенной экономики в Национальном центре «Россия».

Платформа обеспечит цифровое сопровождение инвестпроектов от идеи до выхода на проектную мощность. Часть сервисов уже работает. Инвестиционная карта России содержит 19 тыс. площадок, 536 индустриальных парков и технопарков, 167 преференциальных территорий, а также меры региональной и федеральной поддержки. За два года с ее помощью реализовали 1 172 площадки: продали 290 объектов примерно за 3 млрд рублей и сдали в аренду 882 объекта. Ежемесячные арендные платежи в региональные бюджеты превышают 100 млн рублей.

Сервис «Инвестиционные предложения» объединяет подготовленные регионами и ВЭБ.РФ перспективные проекты для привлечения капитала с комплексным сопровождением.

В I квартале 2027 года бизнес получит доступ к калькулятору затрат и доходности для оценки издержек и окупаемости проектов, а также сервису индивидуального сопровождения. Последний станет единым окном для взаимодействия с государством по мерам поддержки и с ВЭБ.РФ по сопровождению крупнейших инвестпроектов.

Также разрабатываются навигаторы финансирования и господдержки с анализом параметров проектов и инвесторов, биржа соинвесторов для поиска партнеров, реестр проектов и сервис мониторинга для органов власти и институтов развития. Инвестиционный гид на основе искусственного интеллекта поможет самостоятельно реализовывать проекты с минимальным взаимодействием с государством и институтами развития.

Минэкономразвития и ВЭБ.РФ также изучают возможности платформы для повышения эффективности координации институтов развития.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.