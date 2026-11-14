Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщило Минобороны России в МАКС .

По данным ведомства, военные продвинулись в глубину обороны противника и добились результата активными действиями. Одновременно было нанесено поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ — в районах населенных пунктов Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка и Одаровка Запорожской области.

Потери украинской стороны, по данным ведомства, превысили 215 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, артиллерийского орудия и пяти автомобилей.

В настоящее время Терсянка находится под контролем российских военных, которые методично достигают поставленных целей в рамках специальной военной операции.

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