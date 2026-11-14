Крупнейшие российские банки и операторы связи «большой четверки» согласовали условия маркировки телефонных вызовов и подписали соответствующие договоры. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ .

В ближайшее время все входящие звонки от кредитно-финансовых организаций получат специальную метку. Благодаря этому на экране смартфона абонента будет автоматически высвечиваться наименование банка.

В ведомстве подчеркнули, что мера позволит гражданам безошибочно идентифицировать звонящего, повысит уровень доверия к официальным вызовам компаний. Также решение снизит риски обмана со стороны телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников банков.

Обязательная маркировка голосовых вызовов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует в России с 1 сентября 2025 года в рамках комплексной борьбы с киберпреступностью и телефонным мошенничеством. Порядок реализации этой инициативы регламентируется постановлением Правительства РФ № 1300.

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