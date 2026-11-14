Выезд Лерчек в КНР откладывается из-за истекших сроков и загранпаспорта

Помилованная блогерша Валерия Чекалина, известная аудитории под псевдонимом Лерчек, пока не может вылететь в Китай для прохождения медицинского курса. Забронированные за ней сроки приема в клинике истекли 2 недели назад, сообщает Baza .

Теперь девушке предстоит заново согласовывать с зарубежными врачами график и формат госпитализации. Прежние договоренности утратили силу еще 2 ноября.

Еще одним препятствием для выезда за границу стало отсутствие загранпаспорта. Его ранее изъял инспектор Федеральной службы исполнения наказаний из-за опасений стороны обвинения относительно возможного побега фигурантки из страны.

Сейчас адвокат Константин Третьяков добивается возвращения документа своей подзащитной. Если этого не произойдет, Чекалиной придется подавать заявление на оформление нового загранпаспорта.

Параллельно девушке нужно найти средства на оплату лечения за рубежом. Финансовую помощь ей пообещали близкие друзья, однако итоговый бюджет поездки пока не определен.

Указ о помиловании Валерии Чекалиной президент России Владимир Путин подписал утром 14 ноября. Документом был аннулирова приговор Гагаринского районного суда Москвы от 31 июля 2026 года о 5 годах условного лишения свободы и штрафе в 763,5 млн рублей по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 251 млн рублей. При этом экс-супруг Лерчек Артем Чекалин в апреле получил 7 лет колонии и штраф около 195 млн рублей.

Прошение о помиловании блогер направила после судебного отказа в выезде на лечение диагностированного в марте рака желудка 4-й стадии. Ранее в 2023 году семья также закрыла налоговое дело, погасив порядка 500 млн рублей недоимки и пеней.

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