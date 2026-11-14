Владимир Путин помиловал блогера Лерчек, освободив от наказания

В указе говорится, что решение Гагаринского районного суда Москвы от 31 июля 2026 года больше не действительно.

Указ вступил в силу со дня его подписания — с 14 ноября.

В марте 2023 года в жилье семьи Чекалиных пришли сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет установил: предпринимательница вела деятельность как ИП с упрощенным налоговым режимом и допустила превышение порога доходов. При этом на общий режим налогообложения она не перешла, НДС и НДФЛ не вносила, а поступления от проведения фитнес-марафонов обналичивала через счета мужа и родственников. Недоимка составила порядка 300 млн рублей. К осени 2023 года супруги долг закрыли — с учетом пеней и штрафов вышло примерно 500 млн. В конце того же года налоговое разбирательство было прекращено.

В октябре 2024 года в отношении Чекалиной, ее экс-супруга Артема и делового партнера Романа Вишняка завели новое уголовное дело. На этот раз речь шла о статье 193.1 УК — совершение валютных операций с применением фальшивых документов. Согласно версии следствия, в период с сентября 2021-го по февраль 2022-го фигуранты перечислили в ОАЭ 251,6 млн рублей, вырученных за марафон «Идеальное тело». Денежные переводы маскировались под приобретение неких «информационных продуктов» без реальных на то оснований, а сведения об открытых за границей счетах в ФНС так и не поступили.

Разбирательство в суде началось в конце ноября 2025 года. Однако в марте 2026 года процесс был приостановлен: у Чекалиной выявили онкологию — рак желудка четвертой стадии, пациентка перенесла несколько курсов химиотерапии и повторное подтверждение диагноза, так как многие считали, что блогерша симулирует болезнь, чтобы избежать наказания. Позднее меру пресечения в виде домашнего ареста сменили на запрет определенных действий, а материалы по ее делу вывели в отдельное производство.

31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы вынес Чекалиной обвинительный приговор, назначив 5 лет лишения свободы условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет на 3 года администрировать сайты и продвигать собственный бренд в интернете. Арест сохранили на Rolls-Royce и прочем имуществе общей стоимостью порядка 90 млн рублей.

Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании после того, как суд отказал ей в выезде в Китай для лечения от онкологии.

Бывшему мужу, Артему Чекалину, в апреле 2026 года назначили 7 лет колонии и штраф около 195 млн рублей.

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