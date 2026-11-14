Москвича заманили в лес под предлогом скидки, раздели и ограбили на 50 тыс
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В московской Коммунарке группа злоумышленников заманила 24-летнего местного жителя в лесной массив под предлогом помощи с покупкой товаров со скидкой. После этого его избили и ограбили, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, молодой человек встретил у станции метро своего знакомого. Он рассказал, что работает в сетевом магазине и предложил организовать выгодную скидку.
Доверившись приятелю, потерпевший направился за ним в сторону торгового объекта через лесополосу. Там к ним вскоре подошли еще двое неизвестных мужчин.
Злоумышленники набросились на горожанина и принялись наносить удары, требуя разблокировать смартфон. Столкнувшись с отказом, нападавшие силой раздели юношу догола, зафиксировали происходящее на камеру и пригрозили отправить видеозапись его родственникам в случае обращения в правоохранительные органы.
Не сумев получить доступ к устройству, грабители отобрали телефон и 50 тыс. рублей наличными средствами. Затем скрылись с места преступления. Однако пострадавший все же подал заявление в полицию.
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