Российские войска ударили по электроподстанции, сухогрузу и двум локомотивам ВСУ

Минувшей ночью ВС РФ продолжили боевое применение ударных беспилотников против энергетических мощностей, объектов портовой инфраструктуры, а также морского транспорта противника. Они обеспечивают переброску вооружений для ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Огневое поражение получила электрическая подстанция в городе Прилуки в Черниговской области. Она снабжала энергией заводы оборонного сектора и тыловые логистические комплексы с военными запасами для ВСУ.

Одновременно у одесского порта был поражен грузовой теплоход класса сухогруз. Он перевозил партию военного имущества.

В окрестностях железнодорожной станции Матвеевка в Запорожской области из строя выведены два локомотива. Их задействовали в транспортировке грузов для нужд украинских формирований.

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