Падающий беспилотник ВСУ повредил отель в Ростовской области

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ в пределах Миллеровского района при отражении воздушного налета на территорию Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Обломки сбитого БПЛА ВСУ рухнули в хуторе Северный сад. Была повреждена конструкция местной гостиницы.

Начался пожар, который оперативным расчетам уже удалось полностью потушить. В ходе инцидента человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.

На месте происшествия продолжают работать профильные службы. Также Слюсарь напомнил жителям о действующем на территории Ростовской области запрете на проведение фото- и видеосъемки беспилотных атак, распространение подобных кадров в интернете.

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