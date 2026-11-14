USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
GBP
Фунт стерлингов
108,75
-1.33 %

Падающий беспилотник ВСУ повредил отель в Ростовской области

Спецоперация
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ в пределах Миллеровского района при отражении воздушного налета на территорию Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Обломки сбитого БПЛА ВСУ рухнули в хуторе Северный сад. Была повреждена конструкция местной гостиницы. 

Начался пожар, который оперативным расчетам уже удалось полностью потушить. В ходе инцидента человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.

На месте происшествия продолжают работать профильные службы. Также Слюсарь напомнил жителям о действующем на территории Ростовской области запрете на проведение фото- и видеосъемки беспилотных атак, распространение подобных кадров в интернете. 

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС