USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Рухнуло здание: в комплексе с автосервисами в Подмосковье локализовали пожар

Происшествия

Возгорание локализовали в комплексе с автосервисами в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.

При пожаре горели несколько автомобилей. Также рухнуло здание автосервиса.

В результате обошлось без пострадавших.

Ранее пламя распространилось на территории комплекса по адресу: Пироговское шоссе, 1, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.