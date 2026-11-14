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Рухнуло здание: в комплексе с автосервисами в Подмосковье локализовали пожар

Возгорание локализовали в комплексе с автосервисами в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ .

При пожаре горели несколько автомобилей. Также рухнуло здание автосервиса.

В результате обошлось без пострадавших.

Ранее пламя распространилось на территории комплекса по адресу: Пироговское шоссе, 1, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения.

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