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В США сняли запрет на вылеты из всех аэропортов

Транспорт

Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов разрешило вылеты из всех аэропортов в стране, сообщает ТАСС.

«Запрет на вылеты самолетов по всей стране снят», — говорится в документе.

Ранее американские власти приостановили вылеты из всех аэропортов страны. Число задержанных и отмененных рейсов превысило 10 тысяч.

Власти начали выяснять, есть ли связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления полетами и сбоями. При этом президент Дональд Трамп предположил, что приостановка вылетов может быть связана с устаревшим оборудованием.

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