В США сняли запрет на вылеты из всех аэропортов
Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов разрешило вылеты из всех аэропортов в стране, сообщает ТАСС.
«Запрет на вылеты самолетов по всей стране снят», — говорится в документе.
Ранее американские власти приостановили вылеты из всех аэропортов страны. Число задержанных и отмененных рейсов превысило 10 тысяч.
Власти начали выяснять, есть ли связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления полетами и сбоями. При этом президент Дональд Трамп предположил, что приостановка вылетов может быть связана с устаревшим оборудованием.
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