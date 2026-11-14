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В США во всех аэропортах запретили вылеты

Транспорт

В Соединенных Штатах все аэропорты остановили вылеты на фоне чрезвычайной ситуации в авиационной системе, сообщает SHOT.

Остановку вылетов объявило федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Самолеты будут оставаться на земле до следующего уведомления.

Международные рейсы, которые держат путь в США, будут принимать в индивидуальном порядке.

Причина принятых мер пока не называется. FAA объяснило это чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

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