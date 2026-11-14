Старшеклассник скончался во время урока в лицее в Коми
В городе Инта в Республике Коми старшеклассник скончался прямо на уроке. Медики пытались вернуть его к жизни в течение часа, сообщает городская администрация.
Происшествие случилось утром в лицее № 1. На уроке в десятом классе учение потерял сознание.
На место вызвали скорую помощь. Также врач ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница», дежурившая в лицее, сразу начала проводить реанимационные мероприятия. Мать ученика приехала в лицей.
Прибывшая бригада медиков подключилась к реанимационным мероприятиям, однако спасти подростка не удалось.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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