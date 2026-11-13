Сбой сервисов Microsoft длится больше суток

Сбой в работе сервисов Microsoft продолжается более суток. Вечером 12 ноября, по данным Downdetector, о проблемах с Outlook и другими сервисами сообщили 140 тысяч пользователей из 74 стран, сообщает « Осторожно, новости ».

Сбой затронул учреждения в Великобритании, США, Австралии, Канаде и ЮАР. Британские больницы перенесли часть плановых процедур, так как расписания были привязаны к сервисам Microsoft. Экстренные операции продолжаются, а в ряде учреждений перешли на бумажные записи и отменили онлайн-консультации.

В Шотландии и США переносят суды, чиновники не могут отправлять и получать письма. Пострадало и оформление сделок с недвижимостью.

Южноафриканский винодел Питер Пентц пожаловался, что из-за сбоя почти встал его бизнес. В частности, прервалась связь с европейскими экспортерами, остановились оформление заказов и производство. Другие организации в Африке пострадали меньше — они быстро перешли на мессенджеры. Индийские айтишники, наоборот, шутят про «дополнительный выходной».

В Microsoft принесли «глубочайшие извинения», объяснив сбой проблемой при обновлении пропускной способности сети. На акциях компании это почти не отразилось — падение составило всего 0,2%.

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