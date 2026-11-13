«Лучше меня гинеколога нет»: Сергей Зверев планирует освоить новые профессии
Стилист и шоумен Сергей Зверев назвал четыре виде деятельности, которыми бы с удовольствием занимался, сообщает «Звездач».
Живые свадебные цветы — интересный бизнес. Я, наверное, хотел бы такой бизнес, я в этом разбираюсь», — заявил Зверев на премии «Звезды хайпа».
По словам артиста, он стал бы звездой в таких профессиях как гинеколог, косметолог и пластический хирург, добавив, что «лучше него гинеколога и пластического хирурга нет».
Ранее Сергей Зверев раскритиковал молодое поколение, которое злоупотребляет косметологическими процедурами.
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