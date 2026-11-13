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Бутерброды исключили из финальной версии ГОСТа русской кухни

Общество

Из финальной версии нового ГОСТа на русскую кухню, принятого 11 ноября, исключили бутерброды, сообщает РИА Новости.

В проекте стандарта бутерброды с разными начинками присутствовали.

Список будет регулярно пересматриваться и обновляться.

Документ описывает каждое блюдо, основные и дополнительные ингредиенты, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности.

ГОСТ предназначен для применения в сфере общественного питания.

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