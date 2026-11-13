В Москве прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

Чемпионат состоятся с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и на дополнительных площадках столицы. В состязаниях приняли участие более 180 тыс. участников, в том числе ветераны специальной военной операции.

Участники чемпионата соревнуются по 50 профессиональным направлениям, выполняя практические задания, в том числе шьют, готовят, ремонтируют автомобили и управляют беспилотниками. В программе — соревнования по профессиональному мастерству, мастер-классы и профориентационные активности, деловые встречи, а также культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, на площадке чемпионата состоялся креативный диалог «Неограниченные возможности», организованный фондом «Защитники Отечества». Участниками встречи стали Герой России Максим Бахарев; заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая; народная артистка РФ Диана Гурцкая; паралимпийский чемпион Ирек Зарипов; вице-президент Федерации кибатлетики, семикратный финишер полной дистанции IronMan Ярослав Святославский; бизнес-тренер, консультант по стратегическому мышлению Аркадий Цукер и лауреат конкурса «Синяя птица» Полина Гладких.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится при поддержке министерства просвещения РФ, правительства Москвы и президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор проекта — Институт развития профессионального образования.

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