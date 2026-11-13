«Это горе»: в Петербурге вырубили аллею, которую 40 лет высаживал один человек

В Выборгском районе Санкт-Петербурга вырубили аллею, которую 40 лет высаживал один человек, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел на улице Симонова. По словам местной жительницы, 10 ноября без предупреждения вырубили три ряда деревьев вдоль дома № 1/9. Среди срезанных деревьев были клен, вишня, яблоня, черемуха, облепиха, липа и осина.

«Для жителей дома это большое горе. Те, кто вырубал эту красоту, не предупредили, не попытались пересадить, просто снесли все под откос», — рассказала петербурженка.

Горожанка добавила, что аллею около 40 лет высаживал один человек. При этом его имени жители района не знают.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.