Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод с 48-летней супругой

83-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс разводится со своей 48‑летней пятой женой Камиллой Чавис. Разница в возрасте между супругами составляла 35 лет, сообщает журнал People .

Роджер Уотерс и Камила Чавис поженились в 2021 году. Спустя пять лет музыкант подал документы на развод.

Согласно документам, дело зарегистрировано как спорное, что указывает на отсутствие договоренности между супругами по всем вопросам расторжения брака.

Уотерс впервые женился в 1969 году на своей подруге детства Джудит Трим. В 1976-м он связал себя узами брака с музыкальным менеджером Каролиной Кристи. Их союз продлился 16 лет, у пары родились сын Гарри и дочь Индия. В 1993-м Уотерс женился на Присцилле Филлипс, родившей ему сына Джека Флетчера. Четвертой женой основателя Pink Floyd стала актриса и режиссер Лори Дернинг.

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