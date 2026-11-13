Разъяренный соседский хряк укусил женщину за колено в Челябинской области

Разъяренный соседский хряк укусил женщину за колено в населенном пункте Челябинской области, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на Садовой улице в поселке Гумбейский. Женщина шла по улице, когда на нее неожиданно напал соседский хряк. Свинья укусила пострадавшую за колено.

Местная жительница написала заявление в полицию. Женщина утверждает, что сосед не принимает никаких мер в отношении своего питомца.

Ранее стало известно, что пропавший на Камчатке сторож стал жертвой нападения медведя. Останки 50-летнего мужчины нашли у хищника в желудке.

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