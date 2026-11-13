Плотно поел: пропавшего на Камчатке сторожа нашли в животе у медведя

Пропавший на Камчатке сторож стал жертвой нападения медведя. Останки 50-летнего мужчины нашли у хищника в желудке, сообщает РЕН ТВ .

Андрей Р. работал сторожем колхоза в 150 километрах от села Соболево. Во время обхода охотничьих угодий он исчез. Поисками мужчины занимались спасатели и правоохранители. К операции привлекли вертолет.

Сначала с воздуха заметили снегоход сторожа, рядом была кровь и следы медвежьих лап. В ходе повторных поисков специалисты обнаружили в нескольких сотнях метров от техники разорванную одежду и человеческие останки.

Хищника тоже заметили в этом районе. В ходе осмотра с вертолета специалисты заметили, как у него из заднего прохода торчат фрагменты ткани. В итоге зверя застрелили.

При вскрытии в желудке хищника были обнаружены части человеческого тела и одежды. Их направили на экспертизу.

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