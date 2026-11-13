Азаров заявил, что не боится за жизнь после покушения на его пресс-секретаря

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что не испытывает страха после покушения на его пресс-секретаря Сергея Заворотного в Москве, сообщает Газета.ru .

Азаров напомнил, что государственную охрану ему предоставили еще в 1995 году.

«Мне с 1995 года установлена охрана. С 1995 года я вошел в эту ситуацию. Я не дрожу от страха», — подчеркнул он.

По мнению экс-премьера, регулярный осмотр автомобиля перед поездками, возможно, помог бы Заворотному избежать трагедии.

Toyota Fortuner взорвалась на ходу на Кировоградской улице на юге Москвы примерно в 10:20 мск 13 ноября. По сведениям Telegram-канала SHOT, машина проехала не более 200 метров после выезда из двора. По предварительным данным, взрывная волна выбросила водителя из автомобиля.

За рулем находился 72-летний Сергей Заворотный — советник Азарова и автор книги о Викторе Януковиче. Он получил тяжелые травмы: ушиб мозга, травматическую ампутацию левого плеча, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

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