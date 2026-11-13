«Чуть кони не двинула»: россиянка попала в больницу после обеда готовой едой

Алина рассказала, что известная сеть магазинов здорового питания заразила ее сальмонеллезом, из-за которого она «чуть кони не двинула». Девушка заказала онигири «Филадельфия» и греческий салат с томатами и печеным перцем. Примерно через шесть часов она начинает «беспрерывно умирать в обнимку с унитазом».

«Сказать, что я побывала на том свете — ничего не сказать. Так плохо мне не было за все мои 24 года», — заявила пользователь babochenko.alina в соцсетях.

По словам Алины, она пролежала в больнице 4-5 дней. Из-за больничного девушка пропустила две рабочие смены, потеряв в зарплате, на которую она содержит своих собак и снимает квартиру. При этом магазин ей предложил лишь 1 тыс. бонусов.

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