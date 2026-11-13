Королев расширяет образовательное сотрудничество с Китаем

Участники оперативного совещания в Королеве подвели итоги российско-китайского образовательного сотрудничества за последний год и обсудили его развитие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Китайский язык изучают 278 учеников из девяти школ Королева. Школьники общаются с носителями языка в формате телемостов, знакомятся с культурой Китая, участвуют в международных олимпиадах и обмениваются опытом со сверстниками.

За последний год хор гимназии № 9 представил город на международном фестивале «Усиньский соловей» в Китае. Международная космическая олимпиада в Королеве вновь объединила ребят из России и Китая. В ее отборочном этапе участвовали 592 школьника из 44 городов Подмосковья.

Королев заключил соглашение о сотрудничестве с китайским городом Нанкин. В планах — совместные образовательные программы, обмен опытом и новые научные проекты.

«Продолжаем развивать изучение китайского языка в рамках «Школьной академии главы», расширять международные связи образовательных учреждений и внедрять лучшие педагогические практики. Цель — открывать перед юными королевцами новые возможности для обучения, развития и реализации своих талантов», — отметил глава Королева Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.