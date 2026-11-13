«Даже одеться сама не могу»: москвичка села на шпагат и порвала мышцы бедра

Модель и молодая мама из Москвы Надежда поделилась в своем блоге, что порвала мышцу бедра, когда садилась на шпагат.

Она разместила видео, как на мероприятии на сцене сделала шпагат, а позже уехала в больницу. У нее диагностировали полный разрыв сухожилия полусухожильной мышцы правого бедра с ретракцией, диастаз около 22 мм.

«Три дня мы ездили по врачам и больницам, так как диагнозы у врачей разнились, а соответственно лечение тоже разное, и вот на третий день только уже стало понятно, чей диагноз верный и точный», — рассказала Надежда.

По ее словам, она уже неделю находится у родителей, хочет максимально восстановиться, чтобы поехать домой более-менее подвижной.

«Пока я даже сама одеться и раздеться не могу, надеюсь, что все срастется хорошо и операция будет не нужна», — добавила модель.

Подписчики посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления. Как выяснилось, такие травмы не совсем редкость.

«Уф, было тоже самое, только у меня надрыв, прошло 5 месяцев стало лучше, но все еще не восстановилось сухожилие и периодически есть боль при шпагате, на который все еще не могу сесть. Поправляйтесь», — написала одна из комментаторов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.