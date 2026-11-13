Школьникам в Королеве напомнили правила безопасности на железной дороге

Ученики 7-х и 9-х классов гимназии № 18 им. И. Я. Илюшина и школы № 2 им. В. Н. Михайлова в Королеве 12 ноября посетили профилактический урок «Ошибка ценой в жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители администрации, административно-пассажирской инспекции и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних линейного управления МВД на станции Москва-Ярославская напомнили школьникам правила безопасности на железной дороге.

Участникам объяснили, что рядом с путями нельзя пользоваться наушниками и смартфонами, а также надевать капюшон: важно сохранять полный обзор и слышать происходящее вокруг. Пересекать пути можно только по оборудованным мостам и настилам. Попытка перебежать перед поездом опасна — его тормозной путь достигает 1 км.

Отдельное внимание уделили контактной сети: она представляет угрозу даже без прикосновения к проводам. Организаторы подчеркнули, что железная дорога — зона повышенной опасности, а не место для фотографий и спешки. Родителям рекомендовали обсудить эти правила с детьми дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.