Анна Цивилева приняла участие в заседании Совета по развитию физической культуры

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поучаствовала в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта под председательством президента России, сообщает Telegram-канал « Защитники Отечества ».

Со следующего года «Кубок Защитников Отечества» войдет в Единый календарный план спортивных соревнований. Президент поручил Минспорту РФ и главам регионов обеспечить все условия для проведения турнира на высшем уровне.

Государственный фонд «Защитники Отечества» занимается развитием адаптивного спорта и физкультуры: вовлекает ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, помогает их физической и социальной реабилитации и возвращению к активной жизни.

«Спорт должен стать доступным для героев в регионах и малых городах, потому что он не только является инструментом реабилитации, но и обеспечивает бесшовный переход от боевого братства к спортивному», — отметила Анна Цивилева.

Сегодня свыше 17 тысяч ветеранов СВО регулярно занимаются спортом. Более 750 защитников входят в сборные по адаптивным видам спорта, а около 70 человек — в национальные сборные России.

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