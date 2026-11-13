Расчленивший родителей житель Ростова-на-Дону заявил, что у него «уехала крыша»

Расчленивший своих родителей в Ростове-на-Дону мужчина на суде заявил, что у него «уехала крыша» из-за конфликта, сообщает РЕН ТВ .

Супружеская пара пропала еще в сентябре. Однако родственники сообщили об исчезновении только неделю назад. На днях полиция нашла останки пенсионеров в одной из квартир на улице Орбитальной. Подозреваемым оказался сын пожилой пары, которого задержали в ДНР.

На допросе 49-летний Виталий Ш. признался в убийстве, отметив, что в ходе очередного скандала дома у него «съехала крыша». Виталий раскаялся и добавил, что родителей уже не вернуть.

Виталий был дважды судим за убийства. В последний раз, в 2017 году, ростовчанина приговорили к 22 годам колонии особого режима — он задушил свою тещу, вынес ценности из квартиры, а тело закопал на кладбище.

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