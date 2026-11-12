Мужчину, расчленившего родителей-пенсионеров в Ростове-на-Дону, задержали

Мужчина, который жестоко расправился с родителями-пенсионерами в Ростове-на-Дону, скрывался в Макеевке ДНР. Его задержали, сообщает Mash .

49-летний Виталий Ш. после убийства несколько дней прятался в гостинице. Затем он вернулся в квартиру, где произошло преступление, и поместил тела родителей в морозильную камеру.

После этого подозреваемый скрылся. Силовики задержали его в Макеевке ДНР.

Супружеская пара пропала еще в сентябре. Однако родственники сообщили об исчезновении только неделю назад. На днях полиция нашла останки пенсионеров в одной из квартир на улице Орбитальной.

Десять лет назад сына пары уже искали по подозрению в убийстве — он мог задушить тещу на кладбище на хуторе Щепкин в Аксайском районе.

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