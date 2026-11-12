В Химках очистят еще восемь пожарных водоемов

Очистку еще восьми пожарных водоемов в Химках планируют завершить до конца ноября. В 2026 году уже привели в порядок 22 объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас работы идут в микрорайонах Мышецком и Исаково. Затем очистят водоемы в Шемякино, Пикино и Лунево. Объекты выбрали в том числе по обращениям жителей на встречах с главой округа и выездных администрациях.

Работы включают удаление мусора и водной растительности, очистку дна от ила, расчистку берегов и углубление мест забора воды.

«Пожарный водоем должен быть доступен для использования, поэтому при обследовании важно оценить не только объем воды, но и состояние дна и берегов, подъездных путей и площадок для техники. Очистка и регулярный контроль помогают поддерживать эти объекты в рабочем состоянии», — отметил врип заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

За состоянием водоемов следит аварийно-спасательная служба округа — МБУ «ХимСпас». Специалисты проверяют объем воды, состояние дна и берегов, удобство подъезда, наличие площадок для пожарной техники и соответствие указателей требованиям ГОСТа.

После очистки контроль продолжается: летом спасатели следят за уровнем воды, зимой своевременно обустраивают проруби.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.