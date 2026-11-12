В Пушкинском округе расселили половину площади непригодных для проживания домов

Жители Пушкинского округа освободили 8 тыс. кв. м жилья по программе расселения домов, признанных непригодными для проживания после 2017 года. Всего предстоит расселить 32 здания общей площадью около 16 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодая семья Максима и Юлии из Красноармейска получила возможность переехать из аварийного дома в жилой комплекс «Южное Пушкино» в Мамонтовке. Супруги осмотрели новую квартиру вместе с заместителем главы Пушкинского округа Людмилой Конопатченковой.

Максим имеет вторую группу инвалидности, Юлия — первую. В рамках государственной программы им подобрали жилье на первом этаже. Планировка санузла, кухни и коридора адаптирована для создания безбарьерной среды. В Красноармейске квартиру, отвечающую всем требованиям семьи, найти не удалось. Супруги рады переезду и возможности сменить обстановку.

«Квартира очень хорошая, светлая. Я всегда хотела, чтобы у нас с мужем была светлая квартира. Она теплая, уютная. Мы давно ждали смены места жительства и счастливы», — поделилась Юлия.

Программа направлена на предоставление пригодного для проживания жилья взамен аварийного, а не на улучшение жилищных условий. Собственники могут выбрать денежную компенсацию или новое жилье. Жителям муниципальных квартир предоставляют квартиры аналогичной площади с тем же количеством комнат.

После сбора необходимых документов администрация проводит торги на приобретение жилья. Когда право собственности переходит к администрации, квартиру показывают будущим жильцам. После получения их согласия оформляют переход права собственности либо заключают договор социального найма, если прежнее жилье было муниципальным.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.