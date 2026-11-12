В Ленинском округе обсудили с жителями ремонт дорог в деревне Горки

Первый заместитель главы Ленинского округа Владимир Иванов 10 ноября провел встречу с жителями в Видновской школе № 11 в Сапроново. Участники обсудили ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ и безопасность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу в формате выездной администрации посетили около 100 жителей. На вопросы отвечали заместители главы, руководители профильных управлений, депутаты, представители МЧС, полиции, ассоциации ветеранов СВО и нотариус.

Жители спросили о сроках ремонта дорог на улицах Весенней, Солнечной и Зеленой в деревне Горки. Дорога на Весенней включена в предварительный план текущего ремонта на 2027 год. Ремонт Солнечной и Зеленой могут рассмотреть при формировании программы на 2027 год с учетом приоритета, социальной значимости и лимитов финансирования.

Участники также обсудили содержание территорий, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, работу общественного транспорта и дорожного хозяйства. Отдельное внимание уделили безопасности.

«Выездная администрация — это возможность для жителей задать вопросы сразу всем службам и получить компетентные ответы», — отметил Владимир Иванов.

Все обращения передали в работу профильным отделам администрации Ленинского округа. На часть вопросов жители получили ответы во время приема. Такие встречи регулярно проводят в разных районах округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.