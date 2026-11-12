Более 120 тыс жителей Химок прошли диспансеризацию

Профилактические осмотры в Химках с начала 2026 года по 11 ноября прошли 120 246 человек. Диспансеризация доступна совершеннолетним жителям с полисом ОМС Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация помогает выявлять риски и заболевания на ранних стадиях, прежде всего хронические неинфекционные заболевания. Раннее обнаружение отклонений повышает шансы эффективно скорректировать состояние и сохранить качество жизни.

Обследование включает анкетирование, базовые анализы, осмотр терапевта, шесть видов онкоскринингов и дополнительные исследования по возрасту и медицинским показаниям. С 25 лет можно пройти скрининг на гепатит С, а в возрасте от 18 до 49 лет — репродуктивный чек-ап. Перечни обследований утверждены Минздравом и учитывают пол и возраст пациента.

Первый этап диспансеризации обычно занимает не более двух часов и позволяет получить первичную картину состояния здоровья. При необходимости пациенту назначают консультации врачей-специалистов и инструментальные исследования. Они проходят отдельно и требуют дополнительного времени.

Пройти диспансеризацию можно в любой государственной поликлинике округа. Запись доступна через портал «Госуслуги», по номеру 122 или при личном посещении медучреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.