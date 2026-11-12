Арестован один из основателей секты по совращению детей «Империя гусей»

28-летний молодой человек, который вместе с 34-летним подельником основал «Империю гусей» задержан силовиками и помещен в СИЗО, сообщает «Осторожно, новости» .

Правозащитница и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко со ссылкой на собственные источники опубликовала сообщения адвоката задержанного, где она заявляет, что мужчина «готов извиниться», а его мама — возместить ущерб.

Также юрист подтвердила, что идет расследование дела и суд вынесет решение, но раскрывать подробности не стала, сославшись на адвокатскую тайну.

Участники музыкального проекта Empire of Geese выпускали для детской аудитории песни по популярным «фандомам» (игры Undertale, Five Nights at Freddy’s и т. д.) и под видом фанатского сообщества о каверах и видеоиграх заманивали к себе несовершеннолетних.

Сообщество «Империя гусей» посвящено эстонской музыкальной группе. Авторы продавали права на песни, а потом блокировали подростков. За открытие доступа они требовали интимные фотографии и приглашали к себе домой.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сектой «Империя гусей», из-за которой могли пострадать более 20 подростков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.