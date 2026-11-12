В Сергиевом Посаде вспомнили фотомастера Бориса Ведьмина к его 111-летию

Встреча к 111-летию Бориса Ведьмина прошла 11 ноября в библиотеке имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде. Участники обсудили творческое наследие фотомастера и поделились воспоминаниями о нем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке имени А. С. Горловского 11 ноября прошла встреча, посвященная Борису Викторовичу Ведьмину — почетному гражданину Сергиево-Посадского района, строителю и фотомастеру. Мероприятие приурочили к 111-летию со дня его рождения.

Ведьмин оставил богатую коллекцию снимков Сергиева Посада, сохранивших облик и атмосферу ушедшей эпохи. Для исследователей фотоискусства и краеведов его работы стали важной частью местного визуального архива.

Встречу провел фотограф Андрей Тупиков, руководитель онлайн-проекта «Дом фотографа им. Николая Аристова», который связывает историю фотографии с ее современным развитием в округе. Общественные деятели, педагоги и журналисты, лично знавшие Ведьмина, поделились воспоминаниями о нем.

К памятной дате на сайте «Дома фотографа» подготовили специальный раздел. В нем собраны лучшие фотоальбомы мастера, биографические материалы, публикации и телепередачи. Раздел доступен по ссылке: https://спдф.рф/vedmin.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.