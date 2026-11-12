В Люберцах обустроили новый сквер и детскую площадку

Новый сквер на улице Мира и детскую площадку на улице Космонавтов обустроили в Люберцах по проекту «Люберцы. Решаем вместе». Качество работ проверили депутаты, представители администрации и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Люберцы. Решаем вместе» инициировал глава муниципалитета Владимир Волков. На улице Мира на месте стихийной парковки обустроили сквер, создали удобную парковку и проложили пешеходные дорожки. В дальнейшем здесь планируют высадить кустарники и установить освещение.

«Мы контролируем качество выполненных работ, проводим народную приемку. Важно, чтобы обновленная территория отвечала пожеланиям жителей. В планах — дальнейшее благоустройство, озеленение и установка освещения», — отметил депутат окружного совета депутатов Александр Мурашкин.

Еще одним объектом народной приемки стала детская площадка у дома № 13 на улице Космонавтов. Ее обустроили по обращениям жителей взамен старой, пришедшей в негодность. Новое игровое пространство уже пользуется популярностью у детей. В дальнейшем здесь планируют установить освещение и камеру видеонаблюдения.

С момента запуска проекта «Люберцы. Решаем вместе» в 2026 году в округе выполнили 511 наказов жителей.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.