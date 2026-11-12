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В школе № 17 Оренбурга потолок частично обрушился во время уроков

Происшествия

В школе № 17 Оренбурга во время уроков от подвесного потолка оторвались несколько плиток. Никто не пострадал, сообщает 56orb.ru.

Инцидент произошел 11 ноября 2026 года в коридоре первого этажа школы.

Как сообщили корреспонденту 56медиа в администрации города, в момент обрушения детей в коридоре не было.

Последствия происшествия оперативно устранили: за полтора часа потолочное покрытие полностью восстановили.

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