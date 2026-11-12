В школе № 17 Оренбурга потолок частично обрушился во время уроков Происшествия 12 ноября 2026 15:49

В школе № 17 Оренбурга во время уроков от подвесного потолка оторвались несколько плиток. Никто не пострадал, сообщает 56orb.ru.

Инцидент произошел 11 ноября 2026 года в коридоре первого этажа школы. Как сообщили корреспонденту 56медиа в администрации города, в момент обрушения детей в коридоре не было. Последствия происшествия оперативно устранили: за полтора часа потолочное покрытие полностью восстановили. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.