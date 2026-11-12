Казанцы могут сэкономить на продуктах на оптовых базах и ярмарках

Оптовые площадки, дискаунтеры и сельхозярмарки предлагают жителям Казани варианты экономии на продуктах. Искать скидки помогают специальные сервисы, сообщает inkazan.ru .

На базе «Привоз» на улице Адоратского, 65 продают овощи, фрукты, орехи, бакалею, мясо и молочные продукты. Покупатели советуют сравнивать цены и следить за весами. В агропарке «Казань» на улице Аграрной торгуют производители. В центре «Агат» на Оренбургском тракте горожане покупают консервацию, масло, сыры, кофе и сладости.

«Уютный магазин, но цены слегка завышены для розничной покупки. Для оптовиков возможно выгодно», — написал посетитель «Агата».

К дискаунтерам в Казани относятся «Чижик», «Светофор», «Находка» и «Победа». Такие магазины снижают расходы за счет простого оформления, ограниченного ассортимента и собственных марок.

«Едадил», SkidkaOnline и «Акции всех магазинов России» собирают скидочные предложения. Приложения торговых сетей предлагают карты лояльности, персональные скидки и купоны.

Сельхозярмарки проходят по субботам с 6:00 до 12:00 на 14 площадках Казани. Фермеры и местные производители продают овощи, мясо, молоко и яйца. Некоторые товары могут стоить на 10–20% дешевле, чем в магазинах.

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