Минэкологии Подмосковья напомнило о помощи птицам в Синичкин день

Синичкин день отмечают в России 12 ноября. Праздник напоминает о помощи птицам в холода, а с наступлением устойчивых морозов в Подмосковье начнется традиционная акция «Покорми птиц», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Неофициальный праздник Синичкин день появился по инициативе союза охраны птиц России. Дату выбрали неслучайно: 12 ноября предки отмечали день Зиновия Синичника и верили, что к этому времени синицы перебираются ближе к людям в поисках пищи.

«Хотя день и называется Синичкиным, но он призван напомнить обо всех птицах, которым может понадобиться помощь людей, когда наступят настоящие холода», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр сообщил, что с наступлением устойчивой морозной погоды в регионе стартует традиционная акция «Покорми птиц». В прошлом сезоне к ней присоединились более 70 тысяч жителей Подмосковья. Фирсов выразил надежду, что предстоящей зимой любители птиц и природы будут столь же активны.

В Московской области зарегистрировано 314 видов птиц. Из них 214 гнездятся здесь или когда-либо отмечались на гнездовье. Остальные пролетают через регион во время сезонных миграций либо встречаются как залетные виды.

В последнее издание Красной книги Московской области занесено 68 видов птиц — более трети всей особо охраняемой фауны региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.