Поставщики предложили Бразилии российский дизель, не дошедший до США

Бразильские дистрибьюторы получили предложения как минимум по четырем танкерным партиям российского дизеля. Часть грузов ранее не удалось направить в США, сообщает oilcapital.ru .

Об этом рассказал Сержио Араужо, президент объединения бразильских импортеров топлива Abicom. Трейдеры подтвердили предложения, но назвали цены непривлекательными по сравнению с американским топливом. Потенциальные поставки в 1,1 млн баррелей почти вдвое превысят октябрьский импорт из России.

Дональд Трамп разрешил возобновить поставки для смягчения дефицита топлива, Россия частично разрешила экспорт дизеля. Однако грузы, отгруженные во второй половине октября, до США не дошли: разрешение может противоречить запрету на импорт от 2022 года. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредил порты о риске нарушения закона.

Танкер Agioi Fanendes с почти 300 тыс. баррелей (40 тыс. т) дизеля развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. По оценке Kpler, суда Leruo, Cerrado, Primorye и Athina M идут в Бразилию после загрузки в Приморске.

Бразилия — второй после Австралии импортер дизеля в мире. Зарубежные поставки покрывают около трети спроса, который обычно достигает пика в четвертом квартале.

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