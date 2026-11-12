В Омске управляющая компания открывает укрытия дистанционно при угрозе дронов

Управляющая компания «Кристалл» внедрила удаленный доступ в подвальные укрытия в 8 из 40 обслуживаемых домов Омска. Сотрудники открывают двери через компьютер или приложение, сообщает gorod55.ru .

Пилотный проект охватил многоэтажки в микрорайонах Кристалл, Кузьминки и на улице Конева. Систему разработал провайдер «Модус».

«Специальная программа „Модуса“ позволяет во время беспилотной опасности удаленно открыть и закрыть двери укрытия, расположенного в подвале многоквартирного дома. При сигнале об опасности БПЛА либо диспетчер, либо инженер управляющей компании через интернет открывает двери укрытия», — пояснил главный инженер УК «Кристалл» Александр Чередник.

Обычно двери открываются максимум за 2–3 секунды. При проблемах с интернетом задержки, как правило, не превышают 10 минут. Укрытие остается доступным до команды сотрудников на блокировку. При отключении электричества его можно открыть механическими ключами: они хранятся в управляющей компании и у старших по дому.

Замок с установкой и подключением стоит 40 тысяч рублей. По договоренности с советами домов компания берет деньги из средств на текущий ремонт, но не все жильцы согласны на такие расходы.

По данным 2ГИС, в Омске оборудовано более 1600 временных укрытий.

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