В СберУниверситете молодых авторов Подмосковья учили работать в новой реальности

«Медиашкола Подмосковья» прошла 11 ноября в СберУниверситете. В ней участвовали 300 человек от 16 до 35 лет — начинающие журналисты, блогеры, авторы школьных и студенческих СМИ, контент-мейкеры молодежных организаций, стремящиеся вывести свои навыки на новый уровень, сообщили в пресс-службе Среднерусского банка Сбербанка.

Организаторами образовательного интенсива выступили министерство информации и молодежной политики Московской области вместе со Среднерусским банком Сбербанка.

«Проект „Медиашкола Подмосковья“ реализуется в регионе с 2021 года, и за это время стал востребованной площадкой для молодых медийщиков. Из года в год меняются направления и темы образовательного интенсива, отвечая на самые актуальные запросы современности — сейчас важнейшее место занимает информационная и кибербезопасность, противодействие фейкам, а также применение искусственного интеллекта в медиа. В этом году благодаря сотрудничеству со Сбером мы смогли вывести наше мероприятие на принципиально новый уровень. Это позволило глубже раскрыть тему работы с искусственным интеллектом и дать ребятам те знания, которые помогут им в дальнейшей практике, в работе в своих молодежных центрах и медиапроектах», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Олеся Лебедева отметила, что участие в проекте дает банку возможность делиться с молодежью знаниями.

«Молодые и талантливые ребята — это наше будущее, и именно сегодня важно вкладываться в их развитие, создавать возможности для роста и поддерживать инициативы. Современные ребята невероятно смелы в своих идеях и свободны от привычных рамок и стереотипов. Они умеют смотреть на знакомые вещи под новым углом, задавать неожиданные вопросы и находить нестандартные решения. Для Сбера участие в „Медиашколе Подмосковья“ — это возможность не просто поделиться знаниями и экспертизой, а поддержать тех, кто завтра будет определять будущее своих городов. Ведь, развивая потенциал молодежи сегодня, мы создаем основу для нашей страны», — считает Лебедева.

Востребованность у работодателей и ИИ

Фото - © пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка

Программа форума получилась максимально полезной и прикладной. Ключевыми темами дня стали искусственный интеллект, информационная и кибербезопасность, а также современные форматы работы в соцсетях.

Началось мероприятие с открытого общения молодежи с директором управления привлечения талантов и развития потенциала человека блока «Люди и культура» Среднерусского банка Сбербанк Ириной Малыгиной. Диалог получился живым и предметным. Участники интересовались, какие направления сегодня наиболее востребованы среди работодателей, как устроиться на работу, какие навыки для этого необходимы и как грамотно совмещать профессиональную деятельность с учебой.

Советник председателя Среднерусского банка Сбербанка Алик Завалищев рассказал, как ИИ меняет индустрию медиа и какие инструменты уже сегодня помогают создавать контент. По его словам, работа с ИИ становится одним из ключевых навыков при трудоустройстве, а чтобы оставаться конкурентоспособным и востребованным в профессии, необходимо учитывать новые тренды.

Аудитория отреагировала очень активно: молодых медийщиков интересовало, как организована работа ИИ-агентов, сколько токенов на это уходит, на каком компьютере лучше работать и какие программы стоит осваивать. Спрашивали и о том, не пострадает ли творческая составляющая, ведь некоторые критикуют нейросети за отсутствие искренности.

Спикер отметил, что во время любого научного развития всегда находились противники и критика звучала всегда, но наука и цивилизация идут вперед, и важно идти в ногу со временем.

Тему продолжил блок «Крафт в эпоху ИИ», который представил основатель студии видеопроизводства Роман Киселев. В его портфолио — работа с брендами уровня Сбера, «Вкусно — и точка», Aviasales и Газпромбанка. На реальных примерах Киселев разобрал, как создаются федеральные рекламные проекты, и показал, почему за красивой картинкой всегда стоит огромная работа.

Отвечая на вопрос одной из участниц о старте в профессии без опыта, спикер посоветовал не бояться стучаться в двери, пробовать как можно больше, даже если первая работа поначалу не приносит финансовой отдачи.

«Очень заряженная аудитория. Ребята пришли не просто послушать, а с конкретными вопросами, и это подкупает. Было видно, насколько они вовлечены в тему и как хотят разобраться в профессии изнутри. Для меня это был необычный и очень вдохновляющий опыт — уходить с площадки с таким откликом всегда приятно», — поделился впечатлениями Киселев.

Видеоконтент и информационная безопасность

Фото - © пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка

Участники изучили полный цикл создания видеоконтента: от получения брифа, разработки концепции и сценария до съемок, монтажа, цветокоррекции и финальной подготовки файла.

«Больше всего мне запомнилась история о процессе создания казалось бы короткого, буквально 20-секундного рекламного ролика. До этого даже не предполагал, что за всем этим стоит большая команда, словно целый медиапроект. В процессе я не только ощутил всю сложность создания декораций, подбора реквизита и съемок, но и понял, как искусственный интеллект уже сегодня помогает упростить, а где-то и улучшить этот процесс», — отметил студент Российской таможенной академии Павел Судьин.

Блок, посвященный информационной безопасности, провел заместитель начальника управления по работе с новыми регионами АНО «Диалог Регионы» Максим Коринчевский. В своем выступлении он подробно разобрал современные медиаугрозы и то, как им противостоять. Спикер объяснил механизмы фрейминга — подачи одного и того же события или темы под определенным углом зрения, что приводит к разным интерпретациям и искаженным оценкам произошедшего.

Коринчевский наглядно показал аудитории, почему вирусный контент так быстро распространяется, и объяснил алгоритмы противодействия медийным вбросам. Он представил участникам четкий чек-лист по верификации дипфейков, который включает обратный поиск изображения, проверку на здравый смысл, анализ на наличие ИИ-артефактов и обращение к официальным ресурсам.

Фото - © пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка Фото - © пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка Фото - © пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка

«С молодежью нужно и важно говорить на непростые темы, и эта встреча показала, что ребята к такому разговору готовы. В зале собрались действительно думающие и внимательные слушатели, которые осознают вызовы современного цифрового мира. Было особенно приятно видеть такую вовлеченность, в том числе от участницы, которая приехала из Донецка и теперь живет в Подмосковье. На таких встречах понимаешь, насколько важно учить ребят быть бдительными и уметь распознавать информационную манипуляцию, чтобы они могли самостоятельно фильтровать информацию», — отметил Коринчевский.

Эксперт департамента кибербезопасности Сбера Илья Бичаров посвятил свой блок защите данных в цифровой среде и финансовой безопасности. Спикер подробно разобрал топ актуальных схем обмана, с которыми молодежь может столкнуться в повседневной жизни, включая фейковые уведомления о посылках, просьбы о помощи и новые махинации в мессенджерах. Особый акцент он сделал на понятии вредоносного программного обеспечения: участники узнали, как работают программы-вымогатели, шпионское ПО, банковские трояны и криптоджекинг.

Кроме того, Бичаров детально объяснил механизмы социальной инженерии и когнитивных искажений, которые используют аферисты. Значительная часть выступления была посвящена фишингу. Эксперт показал, как распознать его разные виды — от массовых рассылок на почту (email-фишинг) и SMS-сообщений (смишинг) до телефонных звонков от якобы службы поддержки банка (вишинг) и точечных атак через WhatsApp и Telegram. Слушатели получили конкретные практические инструменты, которые помогут им не попадаться на уловки злоумышленников.

Легкость и универсальность

Фото - © пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка

Завершил образовательную программу директор сегмента «Дети, подростки и молодежь» Сбербанка Никита Толстой. Он рассказал, какие экономические факторы двигают развитие ИИ и почему одни компании успешны, а другие терпят крах. Главный секрет, по его словам, — это масштабируемость: операции должны легко повторяться, а подход к разработке быть универсальным для интеграции в разные сферы.

Особый отклик вызвала тема «алгоритма мечты». Спикер обсудил с ребятами, как личные цели соотносятся с технологиями. Участники делились мечтами, а Толстой на примерах показал, как системное мышление и уникальность каждого помогают превратить их в реальные проекты.

«Для молодежи Московской области это невероятно крутое мероприятие. Спикеры максимально лояльны к аудитории и рассказывают о сложных вещах просто и интересно. Мы успели послушать про развитие искусственного интеллекта и то, как самим создать ИИ-агентов для помощи в работе, а также про создание масштабных медиапроектов. Отдельно разобрали кибербезопасность и важность умения распознавать фейки — это сейчас невероятно актуально», — сказал студент Технологического университета им. А. А. Леонова Андрей Морусак.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

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