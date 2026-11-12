В Подмосковье обсудили адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья

Более 180 специалистов из регионов России приняли участие в онлайн-конференции по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча прошла 11 ноября на базе Центра инноваций социальной сферы Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конференция объединила представителей некоммерческих организаций, государственных учреждений социального обслуживания, семейных центров и социальных служб. К ней присоединились участники из Подмосковья, Тольятти, Казани и других городов России.

«Сегодня как никогда важно, чтобы помощь людям была не формальной, а адресной и комплексной», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Министр подчеркнул, что обмен опытом помогает внедрять лучшие практики в повседневную работу. Заместитель директора «Центра инноваций социальной сферы» Анна Тихонова отметила важность объединения усилий государства, НКО и социальных учреждений для системной помощи.

Эксперты обсудили терапевтический спорт для детей с ОВЗ, специализированное оборудование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с расстройствами аутистического спектра с опорой на семью и повседневную жизнь. Руководитель АНО «Лига мечты. Подмосковье» Алексей Валентинович Мошкович подчеркнул, что участие семьи повышает эффективность реабилитации и адаптации.

Отдельными темами стали возвращение ветеранов СВО к мирной жизни через спорт, творчество и наставничество, а также выбор современных перевязочных материалов в зависимости от типа раны. Участники подчеркнули приоритет безопасности и снижения риска травм на спортивных занятиях. Завершила программу дискуссия об адаптивной одежде и особой моде, учитывающей потребности и индивидуальный стиль человека.

Среди спикеров также были учредитель фонда «Подари любовь миру» Алексей Волков и директор АНО «Звезда Сириус» Татьяна Капутина.

ГКУ МО «Центр инноваций социальной сферы» реализует социально значимые проекты в Подмосковье, повышает профессиональные компетенции работников социальной сферы и оказывает ресурсную поддержку социально ориентированным НКО региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.