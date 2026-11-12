В Дзержинском расширили парковку у дома на Спортивной улице

Парковку у дома № 10 на улице Спортивной в Дзержинском городского округа Люберцы расширили по обращениям жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МБУ «Наш дом — Дзержинский» завершили расширение парковки у многоквартирного дома № 10 на улице Спортивной. Бригада уложила асфальтобетонное покрытие на двух дополнительных участках общей площадью около 100 квадратных метров.

«Ранее демонтировали два небольших газона, выходивших на эту парковку и огороженных бордюрным камнем. Освободившиеся места подсыпали щебнем и заасфальтировали. Теперь у этого МКД появилось больше парковочных мест», — отметили в МБУ «Наш дом — Дзержинский».

Работы выполнили по обращениям жителей, которые просили увеличить пространство для стоянки автомобилей. Обустройство дополнительных парковочных мест остается одним из самых востребованных запросов жителей многоквартирных домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.