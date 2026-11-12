Логопед Домодедовской больницы назвала упражнения для речи после инсульта

Домодедовская больница к Всемирному дню логопеда, который отмечается 14 ноября, подготовила рекомендации по восстановлению речи после инсульта. Пять упражнений для первых недель реабилитации предложила логопед неврологического отделения Залина Шебзухова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инсульт может повреждать участки мозга, отвечающие за понимание и произнесение слов. Потеря навыков общения приводит к социальной изоляции и ухудшает качество жизни. Логопед Домодедовской больницы Залина Шебзухова рассказала об упражнениях для раннего этапа восстановления.

«Эти задания я даю всем своим пациентам на раннем этапе реабилитации», — отметила специалист.

Первое упражнение — дыхание через трубочку. После вдоха носом пациент выдыхает через нее в стакан с водой, чтобы появились пузырьки. Это укрепляет выдох: после инсульта дыхательные мышцы часто ослабевают, голос становится тихим, а слова — нечеткими.

Второе — артикуляционная гимнастика перед зеркалом для подготовки к произнесению звуков П, Б, М. Губы нужно вытянуть в трубочку на три секунды, затем растянуть в улыбку. Чередование движений укрепляет мышцы щек и губ.

Третье упражнение, «Лопатка-Жало», тренирует язык, который после инсульта может быть слабым или напряженным. Пациент чередует расслабленное положение языка на нижней губе с узким вытягиванием вперед. Специалист рекомендовала не высовывать язык слишком далеко.

Четвертое — протяжное произнесение гласных А, У, И. Звук должен быть ровным, без дрожания. Усложнить задание можно, одновременно рисуя рукой круги в воздухе.

Пятое упражнение — «Кулак-Ладонь». Правая рука сжата в кулак, левая лежит ладонью вниз. После хлопка руки меняются ролями. Начинать следует медленно, затем постепенно ускоряться, доводя число повторений до десяти. По словам логопеда, упражнение помогает включить мозг в работу при нарушении связи между полушариями.

Шебзухова подчеркнула, что мозг после инсульта обладает большой способностью к восстановлению. Ранняя реабилитация помогает запустить этот процесс и вернуться к активной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

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