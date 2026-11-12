Урологи в Одинцове оказали помощь рекордному числу пациентов

Отделение урологии Одинцовской областной больницы в октябре 2026 года приняло 281 пациента — это максимум за все время его работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациенты получили специализированную помощь в отделении урологии на базе хирургического корпуса. Рекордный показатель отражает рост доступности плановой и экстренной помощи для жителей Одинцовского городского округа и прилегающих территорий, а также эффективность маршрутизации в региональное сосудистое и хирургическое звено.

В отделении внедряют современные клинические протоколы, применяют малоинвазивные методы диагностики и лечения, включая эндоскопические вмешательства. Команда оптимизировала внутреннюю логистику, сократила время предоперационной подготовки и наладила взаимодействие с реанимационным блоком.

«Несмотря на высокую нагрузку, ключевым приоритетом остается персонифицированный подход. Каждому из 281 пациента был обеспечен индивидуальный план ведения на всех этапах: от диагностики и хирургического вмешательства до ранней послеоперационной реабилитации», — отметил заведующий отделением урологии Антон Сергеевич Греченков.

Заведующий также подчеркнул вклад анестезиологов и операционных сестер в работу отделения.

Отделение урологии ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» — одно из ведущих профильных подразделений на западе Подмосковья. Рост объемов помощи соответствует задачам национального проекта «Здравоохранение» по снижению смертности от социально значимых заболеваний и повышению ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.