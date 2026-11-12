В Солнечногорске поздравили ветерана Зинаиду Бабич с 99-летием

Первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик и депутат совета депутатов Степан Козлов поздравили Зинаиду Филипповну Бабич с 99-летием. Они поблагодарили ее за мужество в годы войны, труд и нравственное воспитание молодежи в мирное время.

«Для нас важно быть рядом с ветеранами, окружать их вниманием и заботой не только в праздничные даты», — сказал Кирилл Типографщик.

Гости пообщались с именинницей и ее дочерью Надеждой Васильевной, которая ухаживает за мамой. Зинаида Филипповна встретила их с улыбкой.

В 1942 году, в возрасте 16 лет, Зинаиду Бабич депортировали в концлагерь на территории оккупированной Польши. Она работала в тяжелых условиях на шахте. Весной 1945 года ее освободили советские солдаты. По воспоминаниям ветерана, в тот день «все прыгали от счастья».

После освобождения она трудилась санитаркой в военном госпитале группы советских войск, а в 1951 году вернулась в Советский Союз. Зинаида Филипповна награждена медалью «За победу над Германией».

В 2023 году ей присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» за инициативу, усердие, вклад в эстетическое воспитание молодежи, формирование нравственных качеств, патриотизма и любви к Родине у молодого поколения.

Каналы в МАХ — «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.